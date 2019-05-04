Футболіст "Динамо" переніс операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Словенський півзахисник київського “Динамо” Беньямін Вербич за допомогою Instagram повідомив щодо проведення операції, передає УНН.
Футболіст виклав фото з мюнхенської клініки, супроводивши його підписом: “операція вдалась і вже скоро буду на полі”.
Зазначається, що орієнтовні терміни реабілітації Беньяміна стануть відомі найближчим часом, проте на якій ділянці тіла словенець був прооперований — не сказано.
Додамо також, нинішнього сезону 25-річний Вербич взяв участь в 34 матчах киян, забивши 12 голів і віддавши 4 результативні передачі.