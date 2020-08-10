Футболист "Базеля" назвал "Шахтер" фаворитом на победу в Лиге Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72057 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99030 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123603 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105543 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125414 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100758 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101657 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103782 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Футболист "Базеля" назвал "Шахтер" фаворитом на победу в Лиге Европы

Киев  •  УНН

 • 10750 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Игрок швейцарского гранда “Базеля” Таулянт Джака рассказал о сильных сторонах будущего соперника по 1/4 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на “Blick”.

По мнению Джако, донецкий “Шахтер” клуб уровня Лиги чемпионов, который имеет все шансы чтобы получить трофей Лиги Европы сезона 2019-20 годов.

“У „Шахтера“ хороший состав. У них сильная защита, выступают удивительно компактно. У „горняков“ четыре бразильца находятся в линии атаки. Это быстрая и сильная техническая команда. Это клуб уровня Лиги чемпионов, с ними будет непросто. Считаю, „Шахтер“ — фаворит на победу в Лиге Европы”, — подчеркнул Джака.

Добавим, поединок 1/4 финала ЛЕ “Шахтер” — “Базель” пройдет 11 августа на “Фельтинс-Арене”.

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