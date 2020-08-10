Футболист "Базеля" назвал "Шахтер" фаворитом на победу в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Игрок швейцарского гранда “Базеля” Таулянт Джака рассказал о сильных сторонах будущего соперника по 1/4 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на “Blick”.
По мнению Джако, донецкий “Шахтер” клуб уровня Лиги чемпионов, который имеет все шансы чтобы получить трофей Лиги Европы сезона 2019-20 годов.
“У „Шахтера“ хороший состав. У них сильная защита, выступают удивительно компактно. У „горняков“ четыре бразильца находятся в линии атаки. Это быстрая и сильная техническая команда. Это клуб уровня Лиги чемпионов, с ними будет непросто. Считаю, „Шахтер“ — фаворит на победу в Лиге Европы”, — подчеркнул Джака.
Добавим, поединок 1/4 финала ЛЕ “Шахтер” — “Базель” пройдет 11 августа на “Фельтинс-Арене”.