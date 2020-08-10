Футболіст "Базеля" назвав "Шахтар" фаворитом на перемогу в Лізі Європи

На думку Джаки, донецький “Шахтар” клуб рівня Ліги чемпіонів, який має усі шанси аби здобути трофей Ліги Європи сезону 2019-20 років.

“У „Шахтаря“ хороший склад. У них сильний захист, виступають напрочуд компактно. У „гірників“ чотири бразильці знаходяться в лінії атаки. Це швидка і сильна технічна команда. Це клуб рівня Ліги чемпіонів, з ними буде непросто. Вважаю, „Шахтар“ — фаворит на перемогу в Лізі Європи”, — підкреслив Джака.

Додамо, поєдинок 1/4 фіналу ЛЄ “Шахтар” — “Базель” пройде 11 серпня на “Фельтінс-Арені”.