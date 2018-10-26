Фура с замученными голодом овцами пытается покинуть терминал порта Черноморск
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Фура с овцами, которых в течение нескольких недель морили голодом пытается покинуть терминал порта Черноморск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу местных волонтеров.
“Срочно!!!!!!!! Фура с овцами уезжает с терминала!!!! Волонтёры перекрыли ей дорогу!!!! Волонтёры просят помочь!!!! Всем, кто может приехать!!!! Ждём!!!!”, — указано в сообщении.
Напоминаем, груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней и будет утилизирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. Госпродпотребслужба направила нотификацию в компетентный орган Турции о предоставлении разъяснений причин непринятия товара и обратилась с просьбой принять меры для предотвращения возникновения в дальнейшем подобных необоснованных барьеров в двусторонней торговле.