Фура з замореними голодом вівцями намагається покинути термінал порту Чорноморськ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Фура з вівцями, яких протягом декількох тижнів морили голодом намагається покинути термінал порту Чорноморськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку місцевих волонтерів.
“Терміново!!!!!!!! Фура з вівцями їде з терміналу!!!! Волонтери перекрили їй дорогу!!!! Волонтери просять допомогти!!!! Всім, хто може приїхати!!!! Чекаємо!!!!”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб та буде утилізований. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба направила нотифікацію до компетентного органу Туреччини щодо надання роз’яснень причин неприйняття товару та звернулася з проханням вжити заходи для запобігання виникнення надалі подібних необґрунтованих бар’єрів у двосторонній торгівлі.