Фуд-корт с самыми вкусными украинскими блюдами в Одессе найден! И мы вам о нем расскажем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Когда, как не сейчас, греться горячим чаем и смаковать жареные на гриле украинские хот-доги? Поэтому очень хотим поделиться с вами нашей находящейся — фуд-кортом от ресторана NASH, находящегося возле главного входящего в ТРЦ City Center в Одессе.
Здесь всегда играет невероятная украинская музыка. Жарятся шашлык и сосиски для хот-догов, готовится кофе и душистый глинтвейн. А еще здесь можно отведать домашние жареные пирожки и сладкие булочки.
Цены очень приятно поразили нас, где вы еще найдете пирожок с картофелем за 20 грн? Или беляш за 35 грн? Уверены, что вам обязательно придется по вкусу это место.
Поэтому не проходите мимо, когда будете в City Center на шопинге. Адрес: просп. Небесной Сотни, 2.