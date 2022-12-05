Фуд-корт с самыми вкусными украинскими блюдами в Одессе найден! И мы вам о нем расскажем

Здесь всегда играет невероятная украинская музыка. Жарятся шашлык и сосиски для хот-догов, готовится кофе и душистый глинтвейн. А еще здесь можно отведать домашние жареные пирожки и сладкие булочки.

Цены очень приятно поразили нас, где вы еще найдете пирожок с картофелем за 20 грн? Или беляш за 35 грн? Уверены, что вам обязательно придется по вкусу это место.

Поэтому не проходите мимо, когда будете в City Center на шопинге. Адрес: просп. Небесной Сотни, 2.