Фуд-корт з найсмачнішими українськими стравами в Одесі знайдено! І ми вам про нього розкажемо

Тут завжди грає неймовірна українська музика. Смажаться шашлик та сосиски для хот-догів, готується кава та запашний глінтвейн. А ще тут можна скуштувати домашні смажені пиріжки та солодкі булочки.

Ціни дуже приємно вразили нас, адже де ви ще знайдете пиріжок з картоплею за 20 грн? Чи біляш за 35 грн? Впевнені, що вам обов'язково припаде до смаку це місце.

Тому не проходьте повз, коли будете в City Center на шопінгу. Адреса: просп. Небесної Сотні, 2.