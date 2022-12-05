Фуд-корт з найсмачнішими українськими стравами в Одесі знайдено! І ми вам про нього розкажемо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Коли, як не зараз, грітися гарячим чаєм та смакувати смажені на грилі українські хот-доги? Тому дуже хочемо поділитися з вами нашою знахідною — фуд-кортом від ресторану NASH, що знаходиться біля головного вхожу в ТРЦ City Center в Одесі.
Тут завжди грає неймовірна українська музика. Смажаться шашлик та сосиски для хот-догів, готується кава та запашний глінтвейн. А ще тут можна скуштувати домашні смажені пиріжки та солодкі булочки.
Ціни дуже приємно вразили нас, адже де ви ще знайдете пиріжок з картоплею за 20 грн? Чи біляш за 35 грн? Впевнені, що вам обов'язково припаде до смаку це місце.
Тому не проходьте повз, коли будете в City Center на шопінгу. Адреса: просп. Небесної Сотні, 2.