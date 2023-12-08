FT: ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт российского газа
Киев • УНН
ЕС намерен разрешить странам-членам запретить импорт газа из россии и беларуси. Это предложение появилось в то время, когда ЕС все еще получает около 10% газа из россии
ЕС собирается предоставить странам-членам блока полномочия прекратить импорт газа из россии и беларуси почти через два года после полномасштабного вторжения москвы в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"Любое государство-член сможет запретить компаниям из россии и беларуси покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа", - пишет газета со ссылкой на проект документа, предложенного Брюсселем.
По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.
Хотя блок из 27 членов постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в феврале 2022 года, он, отмечает издание, по-прежнему получает около десятой части поставок газа, включая СПГ, из страны. Некоторые государства-члены, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от поставок из россии, пишет издание.
"Европейская комиссия хочет подтолкнуть государства-члены к прекращению оставшегося импорта газа. Некоторые государства-члены, включая Польшу и страны Балтии, открыто требуют более жестких мер против москвы", - говорится в материале.
Согласно проекту, как сообщается, странам-членам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из россии и беларуси, "где это необходимо для защиты их основных интересов безопасности".
"Ожидается, что переговорщики из стран-членов ЕС и Европарламента одобрят проект текста в пятницу. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена (Евро)парламентом и государствами-членами", - пишет издание.
Вместо полного запрета на импорт российского газа, который мог бы дестабилизировать рынки и которому сопротивлялись страны, имеющие мало альтернатив, Еврокомиссия, как отмечается, попыталась убедить столицы диверсифицировать свои источники топлива, поставив перед ЕС цель освободиться от российского ископаемого топлива до 2027 года.
По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года россия обеспечила около 12 процентов общего импорта газа в ЕС.
Рост импорта российского СПГ в прошлом году вызвал особое беспокойство, не в последнюю очередь потому, что он является важнейшим источником финансирования москвы для ее военных действий против Украины, пишет издание.
В августе FT сообщила, что ЕС импортирует рекордные объемы сверххолодного топлива из рф, несмотря на установленную до 2027 года цель.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон неоднократно призывала правительства стран ЕС занять более жесткую позицию, заявив на конференции в Варшаве в сентябре, что страны блока "должны сократить экспорт российского СПГ, чтобы полностью отказаться от него".
Бельгия и Испания, которые имеют крупные регазификационные терминалы для жидкого топлива, как сообщается, в этом году стали крупнейшими импортерами российского СПГ после Китая.
Нидерланды запретили новые контракты на перевалку российского СПГ, которые включают перевалку газа между российскими арктическими ледокольными судами и танкерами, которые доставляют топливо в страны с более умеренным климатом, особенно в Азию.
Но Бельгия, Испания и Франция позволили продолжить импорт и реэкспорт российского СПГ, аргументируя это тем, что их компаниям трудно отказаться от существующих контрактов.
Другие страны, включая Германию, также используют СПГ, импортируемый через другие страны Западной Европы.
ЕС предложил, чтобы блок расширил меры, принятые во время газового кризиса прошлого года, для стабилизации цен путем сокращения спроса на газ на 15 процентов и продления ограничения цен еще на год.
Продление должно быть согласовано министрами энергетики ЕС 19 декабря, но может быть заменено пятничным соглашением, если государства-члены примут меры по прекращению поставок из россии, указывает FT.
Напомним
23 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт-ч.
FT: ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт российского газа
ЕС намерен разрешить странам-членам запретить импорт газа из россии и беларуси. Это предложение появилось в то время, когда ЕС все еще получает около 10% газа из россии
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