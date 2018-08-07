ФСБ подала возражение на апелляцию Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Федеральной службе безопасности утверждают, что ключи для дешифровки не представляют "тайны переписки". Юристы Telegram уверены, что ФСБ пытается ввести внесудебный способ контроля за общением граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года.
По версии представителя ФСБ Юлии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".
Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.
Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.
Как сообщал УНН, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.
Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.