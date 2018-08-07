ФСБ подала возражение на апелляцию Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года.

По версии представителя ФСБ Юлии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".



Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.

Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.



Как сообщал УНН, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.

Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.