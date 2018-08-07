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ФСБ подала заперечення на апеляцію Telegram

ФСБ подала заперечення на апеляцію Telegram

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Федеральній службі безпеки стверджують, що ключі для дешифрування не являють "таємниці листування". Юристи Telegram впевнені, що ФСБ намагається ввести позасудовий спосіб контролю за спілкуванням громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії подала до Верховного суду РФ заперечення на апеляційну скаргу компанії Telegram Messenger LLP від ​​20 березня цього року.

За версією представника ФСБ Юлії Костіної, "ключі для декодування повідомлень в месенджерах не є таємницею листування, яка охороняєтсья конституцією і законами".

Теза про поширення права на таємницю листування на інформацію, необхідну для декодування електронних повідомлень, - "суб'єктивне і голослівне судження приватної особи", стверджують в ФСБ.

Юристи Telegram в апеляції вказали, що ФСБ фактично намагається ввести позасудовий спосіб контролю за листуванням громадян.

Як повідомляв УНН, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

Нагадаємо, глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров не виключив, що заходи блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування.

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