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Фруктовые вина могут подешеветь: Рада снизила акциз

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Верховная Рада уменьшила размер акцизного налога на плодово-ягодные вина. Об этом сообщил председатель ассоциации "Укрсадвинпром" Владимир Печко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.

Он уточнил, что речь идет о принятой ВРУ поправке в Налоговый кодекс, согласно которому акциз на плодово-ягодные вина снижен до 0,01 грн за 1 л.

"Это повысит конкурентность продукции и позволит восстановить производство и потребление плодово-ягодных вин, которое было уничтожено раньше. Украина в начале 90-х годов производила около 52 млн дал. плодово-ягодных вин", - сказал Печко.

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Кроме того, нардепы согласовали изменения, согласно которым новых производителей винодельческой продукции будут вносить в 4-ю группу плательщиков единого налога.

Дополнительно Госбюджетом на 2019 год предусмотрен рост господдержки отрасли садоводства, хмелеводства, виноделия - до 400 млн грн. Это - на 100 млн грн больше, чем в 2018 году, уточнил глава ассоциации.

"Увеличение размера поддержки позволит увеличить площади под насаждениями ягод и садов, а также компенсировать часть стоимости по приобретению и установке мощностей дополнительной переработки, заморозки и хранения продукции садоводства", - сказал Печко.

Напомним, новое вино украинского производства признали "Открытием года" на международном дегустационном конкурсе BEST DRINK 2018.

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