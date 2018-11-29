Фруктові вина можуть подешевшати: Рада знизила акциз

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Верховна Рада зменшила розмір акцизного податку на плодово-ягідні вина. Про це повідомив голова асоціації "Укрсадвинпром" Володимир Печко, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби асоціації.

Він уточнив, що йдеться про прийняту ВРУ поправки до Податкового кодексу, згідно з якою акциз на плодово-ягідні вина знижений до 0,01 грн за 1 л.

"Це підвищить конкурентність продукції і дозволить відновити виробництво та споживання плодово-ягідних вин, яке було знищено раніше. Україна на початку 90-х років виробляла близько 52 млн дал. плодово-ягідних вин", - сказав Печко.

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Окрім того, нардепи погодили зміни, згідно з якими нових виробників виноробної продукції будуть вносити до 4-ї групи платників єдиного податку.

Додатково Держбюджетом на 2019 рік передбачено зростання держпідтримки галузі садівництва, хмелярства, виноробства - до 400 млн грн. Це - на 100 млн грн більше, ніж у 2018 році, уточнив голова асоціації.

"Збільшення розміру підтримки дозволить збільшити площі під насадженнями ягід та садів, а також компенсувати частину вартості із придбання та встановлення потужностей додаткової переробки, заморозки та зберігання продукції садівництва", - сказав Печко.

Нагадаємо, нове вино українського виробництва визнали "Відкриттям року" на міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK 2018.

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