Рада обнулила податок на технічний спирт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає оподаткування технічного спирту за нульовою ставкою. Про це повідомляє прес-служба "Укрспирту", передає УНН.
Йдеться про законопроект № 9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".
В "Укрспирті" уточнили, що згідно з документом, нульова ставка оподаткування поширюється на:
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- спирт етиловий денатурований, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення;
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- спирт етиловий неденатурований, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;
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- спирт етиловий-сирець, що використовується у межах одного суб’єкта господарювання для виробництва біоетанолу;
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- спирт етиловий, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання.
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