Рада обнулила налог на технический спирт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает налогообложение технического спирта по нулевой ставке. Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта", передает УНН.
Речь идет о законопроекте № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов".
В "Укрспирте" уточнили, что согласно документу, нулевая ставка налогообложения распространяется на:
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- спирт этиловый денатурированный, который используется для производства продукции химического и технического назначения;
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- спирт этиловый неденатурированный, который используется для производства уксуса из пищевого сырья;
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- спирт этиловый-сырец, используемый в пределах одного субъекта хозяйствования для производства биоэтанола;
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- спирт этиловый, который перемещается между акцизными складами в пределах одного предприятия.
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Напомним, как писал УНН, бывшие бизнес-партнеры Medoff попытались присвоить и перепродать водочный бренд через оффшоры.