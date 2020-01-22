Фристайлист из Украины завоевал "бронзу" Юношеской Олимпиады в Лозанне

В соревнованиях наш юный соотечественник вписал страницу в историю украинского фристайла в дисциплине "биг-эйр", замкнув тройку лидеров. На пути к награде уже в квалификации уроженец Ровно зарекомендовал себя как достойный противник, подтвердив реноме тремя прыжками в финале, которые в итоге получили 179,5 баллов.

"Сегодня мне удалось сделать все так, как мы планировали с тренером: начать прыжки с наименьшей сложности, а самый сложный прыжок приберечь на финал. И что самое главное, мне удалось удачно выполнить важнейший из них. Мне очень помогли слова моего тренера Станислава Кравчука. Он сказал: "Просто делай это для себя и наслаждайся выступлением". Я так и сделал", - добавил наш талантливый фристайлист.

Отметим, украинцы имеют 4 награды в Лозанне-2020. Вместе с "бронзой" Ореста у нашей команды "золото" Владимира Трошкина и "серебро" Дениса Пасько в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3Х3 среди юношей, и "бронза" в соревнованиях международных команд по фигурному катанию, которую получили украинская пара София Нестерова и Артем Даренский (парное катание).

Добавим, в Лозанне-2020 Орест не только стал автором фантастического олимпийского дебюта украинского биг-эйра, но и принес родной стране историческую медаль Юношеских игр. Его "бронза" - четвертая медаль для Украины в Лозанне, а это является рекордным количеством наград для украинцев на Юношеских Олимпийских играх.

Напомним, на Юношеской Олимпиаде сборная Украины вошла в шестерку лучших сборных по санному спорту.