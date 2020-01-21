Юнацька Олімпіада: збірна України увійшла в шістку кращих збірних з санного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Змагання на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні (Швейцарія) завершили представники санного спорту, які розіграли медалі в командній естафеті, інформує УНН з посиланням на сайт турніру, а також НОК України.
Кольори України захищали: Юліанна Туницька та Олег-Роман Пилипів в одномісних санях й Богдан Бабура-Вадим Микиєвич у двомісних. У підсумку наша команда посіла високе 6 місце із 12 збірних-учасниць (+4,672 с відставання).
"Командою розуміємо, що могли посісти й вище місце, але ми продемонстрували непогані заїзди. Вважаю, що 6 місце – хороший результат. В цілому, враження від Юнацьких Олімпійських ігор дуже позитивні. Змагання організовані на найвищому рівні. У селищі впродовж усього часу панувала дуже класна, весела атмосфера, ми мали насичену освітню програму. За все це щирі слова вдячності організаторам. Все було круто", - сказав нам Олег-Роман Пилипів.
Зазначимо, що комплект золотих нагород дістався росіянам, "срібний" комплект у німців, а "бронза" за латвійцями.
Нагадаємо, що українці наразі вибороли один повний комплект нагород на Іграх у Лозані.