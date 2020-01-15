Україна здобула перші дві медалі Юнацької Олімпіади в Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В столиці ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор — Лозанні, юні представники хокею 3×3 розіграли медалі. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
Українські хлопці Володимир Трошкін у складі команди “Зелених”, яка стала переможцем групового етапу, та Денис Пасько з “Червоних” впевнено пройшли попередній раунд змагань.
Сьогодні у фінальному двобої найсильнішими були “Зелені” й відповідно чемпіоном ЮОІ-2020 став наш Володимир Трошкін, а звання віце-чемпіона виборов Денис Пасько. Матч закінчився з рахунком 10:4.
Зауважимо, що тепер в медальній скарбничці збірної України на Іграх у Лозанні одна “золота” та одна срібна медалі.