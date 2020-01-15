Украина получила первые две медали Юношеской Олимпиады в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В столице ИИИ зимних Юношеских Олимпийских игр - Лозанне, юные представители хоккея 3 × 3 разыграли медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинские ребята Владимир Трошкин в составе команды “Зеленых”, которая стала победителем группового этапа, и Денис Пасько с “Красных” уверенно прошли предварительный раунд соревнований.
Сегодня в финальном поединке сильнейшими были “Зеленые” и соответственно чемпионом ЮОИ-2020 стал наш Владимир Трошкин, а звание вице-чемпиона завоевал Денис Пасько. Матч закончился со счетом 10:4.
Заметим, что теперь в медальной копилке сборной Украины на Играх в Лозанне одна “золотая” и одна серебряная медали.