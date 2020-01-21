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Юношеская Олимпиада: сборная Украины вошла в шестерку лучших сборных по санному спорту

Киев • УНН

 • 13549 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Соревнования на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) завершили представители санного спорта, которые разыграли медали в командной эстафете, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира, а также НОК Украины.

Юношеская Олимпиада: сборная Украины вошла в шестерку лучших сборных по санному спорту

Цвета Украины защищали: Юлианна Туницька и Олег-Роман Филиппов в одноместных санях и Богдан Бабура-Вадим Микиевич в двухместных. В итоге наша команда заняла высокое 6 место из 12 сборных-участниц (+4,672 с отставание).

"Командой понимаем, что могли занять и более высокое место, но мы продемонстрировали неплохие заезды. Считаю, что 6 место - хороший результат. В целом, впечатление от Юношеских Олимпийских игр очень положительные. Соревнования организованы на самом высоком уровне. В поселке на протяжении всего времени царила очень классная, веселая атмосфера, мы имели насыщенную образовательную программу. За все это искренние слова благодарности организаторам. все было круто", - сказал нам Олег-Роман Филиппов.

Отметим, что комплект золотых наград достался россиянам, "серебряный" комплект у немцев, а "бронза" за латышами.

Напомним, что украинцы пока завоевали один полный комплект наград на Играх в Лозанне.

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