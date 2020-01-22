Фристайліст з України виборов "бронзу" Юнацької Олімпіади в Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Українець Орест Коваленко поставив "бронзову" крапку у виступах Олімпійської збірної України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які сьогодні завершуються в швейцарській Лозанні, інформує УНН з посиланням на НОК України.
У змаганнях наш юний співвітчизник вписав сторінку в історію українського фристайлу у дисципліні "біг-ейр", замкнувши трійку лідерів. На шляху до нагороди вже в кваліфікації уродженець Рівного зарекомендував себе як гідний супротивник, підтвердивши реноме трьома стрибками у фіналі, які у підсумку отримали 179,5 балів.
"Сьогодні мені вдалося зробити все так, як ми планували з тренером: розпочати стрибки з найменшої складності, а найскладніший стрибок приберегти на фінал. Й що найголовніше, мені вдалося вдало виконати найважливіший з них. Мені дуже допомогли слова мого тренера Станіслава Кравчука. Він сказав: "Просто роби це для себе і насолоджуйся виступом". Я так і зробив", - додав наш талановитий фристайліст.
Відзначимо, українці мають 4 нагороди в Лозанні-2020. Разом із "бронзою" Ореста у нашої команди "золото" Володимира Трошкіна та "срібло" Дениса Паська в змаганнях змішаних команд з хокею 3Х3 серед юнаків, та "бронза" в змаганнях інтернаціональних команд з фігурного катання, яку здобули українська пара Софія Нестерова та Артем Даренський (парне катання).
Додамо, в Лозанні-2020 Орест не лише став автором фантастичного олімпійського дебюту українського біг-ейру, а й приніс рідній країні історичну медаль Юнацьких ігор. Його "бронза" - четверта медаль для України в Лозанні, а це є рекордною кількістю нагород для українців на Юнацьких Олімпійських іграх.
Нагадаємо, на Юнацькій Олімпіаді збірна України увійшла в шістку кращих збірних з санного спорту.