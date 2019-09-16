Французский художник нарисовал мурал на стенах школы в прифронтовой Попасной

"Художник-муралисты Жульен Маланд снова приехал в Попасную воплощать свои смелые идеи в виде муралов. Черпал свое вдохновение господин Жульен с недельного общения с маленькими попаснянами, во время которого он учил детей азам новаторского искусства. Итогом проекта стал большой мурал на внешней стене здания школы, на котором символически изображены дети, которые смотрят в бездну голубое небо", - говорится в сообщении.

Также художник совместно с детьми создал мурал на втором этаже в коридоре школы.

Напомним, в 2016 году австралийский художник нарисовал мурал на одном из домов в Авдеевке, на котором изобразил портрет местной учительницы украинской литературы.