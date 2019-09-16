Французький художник намалював мурал на стінах школи у прифронтовій Попасній
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На будівлі Попаснянської опорної школи № 1 в Луганській області з’явився мурал від художника-мураліста Жульєна Маланда. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Попаснянської райдержадміністрації.
"Художник-мураліст Жульєн Маланд знову приїхав до Попасної втілювати свої сміливі ідеї у вигляді муралів. Черпав своє натхнення пан Жульєн з тижневого спілкування з маленькими попаснянами, під час якого він навчав дітей азам новаторського мистецтва. Підсумком проекту став великий мурал на зовнішній стіні будівлі школи, на якому символічно зображено дітей, що поглядають у безодню блакить неба", - йдеться в повідомленні.
Також митець спільно з дітьми створив мурал на другому поверсі у коридорі школи.
Нагадаємо, у 2016 році австралійський художник намалював мурал на одному з будинків в Авдіївці, на якому зобразив портрет місцевої вчительки української літератури.