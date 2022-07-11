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Французский бренд "Sephora" продает русский филиал и будет работать под новым именем

Французский бренд "Sephora" продает русский филиал и будет работать под новым именем

Киев • УНН

 • 138743 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Розничный косметический бренд "Sephora", принадлежащий компании LVMH, продает свой российский филиал местному генеральному менеджеру сети. Об этом сообщила французская компания в понедельник, присоединившись к потоку покидающих страну западных компаний, информирует УНН.

Детали

Сеть розничной торговли, которая имеет 88 магазинов в России с 1200 сотрудниками, теперь будет работать под брендом "Ile de Beaute", местной сетью, которую она приобрела в 2016 году. "Sephora" начала ребрендинг магазинов в России еще в 2018 году.

Магазины розничной торговли косметическими средствами в России были закрыты с начала марта, когда LVMH и другие компании по производству предметов роскоши объявили о приостановлении деятельности в стране после вторжения России в Украину.

В марте LVMH сообщила, что всего в России 124 магазина и 3500 сотрудников.

В Sephora заявили, что соглашение, открывающее путь для восстановления сети, подлежит антимонопольному разрешению. Цена сделки не разглашается.

Как сообщают росСМИ, гендиректором АО в настоящее время является Евгений Дроздов. Выручка АО "Sephora" в России в 2021 году сократилась на 2,8%.

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