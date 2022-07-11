Французький бренд "Sephora" продає російську філію та працюватиме під новим імʼям
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Роздрібний косметичний бренд "Sephora", який належить компанії LVMH, продає свою російську філію місцевому генеральному менеджеру мережі. Про це повідомила французька компанія в понеділок, приєднавшись до потоку західних компаній, які залишають країну, інформує УНН.
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Мережа роздрібної торгівлі, яка має 88 магазинів у Росії з 1200 співробітниками, тепер працюватиме під брендом "Ile de Beaute", місцевою мережею, яку вона придбала у 2016 році. "Sephora" почала ребрендинг магазинів у Росії ще 2018 році.
Магазини роздрібної торгівлі косметичними засобами в Росії були закриті з початку березня, коли LVMH та інші компанії з виробництва предметів розкоші оголосили про призупинення діяльності в країні після вторгнення Росії в Україну.
У березні LVMH повідомила, що загалом у Росії 124 магазини та 3500 співробітників.
У Sephora заявили, що угода, яка відкриває шлях для відновлення мережі, підлягає антимонопольному дозволу. Ціна угоди не розголошується.
Як повідомляють росЗМІ, гендиректором АТ наразі є Євген Дроздов. Виторг АТ "Sephora" в Росії у 2021 році скоротився на 2,8%.