Французские социалисты избрали своего кандидата в президенты

Праймериз социалистов выиграл Б.Амон, сообщили организаторы голосования. По их подсчетам голосов с 60% участков, Б.Амон набрал около 58% против 42% в М.Вальса.

Б.Амона считают представителем более левого лагеря, чем близкий к центру М.Вальса. Он, в частности, обещает ввести базовый ежемесячный доход на уровне 750 евро для всех, независимо от материального положения, а также выступает за легализацию марихуаны.