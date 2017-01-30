Французские социалисты избрали своего кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Социалисты во Франции в воскресенье, 29 января, проголосовали во втором туре предварительных выборов кандидата от Социалистической партии страны. За номинацию соревновались 49-летний экс-министр образования Бенуа Амон и бывший премьер, 54-летний Мануэль Вальс, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Праймериз социалистов выиграл Б.Амон, сообщили организаторы голосования. По их подсчетам голосов с 60% участков, Б.Амон набрал около 58% против 42% в М.Вальса.
Б.Амона считают представителем более левого лагеря, чем близкий к центру М.Вальса. Он, в частности, обещает ввести базовый ежемесячный доход на уровне 750 евро для всех, независимо от материального положения, а также выступает за легализацию марихуаны.