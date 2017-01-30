Французькі соціалісти обрали свого кандидата у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Соціалісти у Франції у неділю, 29 січня, проголосували у другому турі попередніх виборів за кандидата від Соціалістичної партії країни. За номінацію змагалися 49-річний екс-міністр освіти Бенуа Амон та колишній прем’єр, 54-річний Мануель Вальс, передає УНН з посиланням на Reuters.
Праймеріз соціалістів виграв Б.Амон, повідомили організатори голосування. За їхніми підрахунками голосів з 60 % дільниць, Б.Амон набрав близько 58 % проти 42 % у М.Вальса.
Б.Амона вважають представником більш лівого табору, аніж ближчого до центру М.Вальса. Він, зокрема, обіцяє запровадити базовий щомісячний дохід на рівні 750 євро для всіх, незалежно від матеріального стану, а також виступає за легалізацію марихуани.