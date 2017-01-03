Французские банки отказались предоставить кредит на предвыборную кампанию М.Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что ни один французский банк не согласился предоставить ей кредит на проведение предвыборной кампании. Об этом она сама сообщила в эфире телеканала BFM-TV, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что пока ей не хватает 6 млн евро для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для участия в предвыборной гонке.
"Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании", - сообщила политик.
Также М.Ле Пен отметила, что "французские банки беспрепятственно предоставляют кредиты для других партий".
"Я расцениваю это как политический жест со стороны французских финансовых институтов. Это многое говорит об уровне демократии в нашей стране", - подчеркнула политик.
Кроме того, она сообщила, что обратилась за помощью к банкам за пределами Франции.
"Я обратилась к ряду европейских, американских, российских банков", - сообщила М.Ле Пен.
При этом она не уточнила, о каких именно фининститутах идет речь.
Как сообщал УНН, французы считают М.Ле Пен популярнее Ф.Фийона.