Французькі банки відмовилися надати кредит на передвиборчу кампанію М.Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що жодний французький банк не погодився надати їй кредит на проведення передвиборчої кампанії. Про це вона сама повідомила в ефірі телеканалу BFM-TV, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що наразі їй не вистачає 6 млн. євро для того, щоб забезпечити належні умови для участі в передвиборчій гонці.
"Жоден французький банк не погодився надати мені кредит на ведення передвиборної кампанії", - повідомила політик.
Також М.Ле Пен зазначила, що "французькі банки безперешкодно надають кредити для інших партій".
"Я розцінюю це як політичний жест з боку французьких фінансових інститутів. Це багато що говорить про рівень демократії в нашій країні", - підкреслила політик.
Крім того, вона повідомила, що звернулася за допомогою до банків за межами Франції.
"Я звернулася до ряду європейських, американських, російських банків", - повідомила М.Ле Пен.
При цьому вона не уточнила, про які саме фінінститути йдеться.
Як повідомляв УНН, французи вважають М.Ле Пен популярнішою за Ф.Фійона.