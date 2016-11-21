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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Французская полиция предотвратила подготовку терактов в Страсбурге и Марселе

Киев • УНН

 • 7967 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Французская полиция по борьбе с терроризмом арестовала семь человек в Страсбурге и Марселе, сорвав таким образом подготовку новых возможных террористических атак. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает УНН со ссылкой на France24.

Французская полиция предотвратила подготовку терактов в Страсбурге и Марселе

Б.Казнев рассказал, что шестеро из арестованных не были известны спецслужбам. Он отметил, что благодаря арестам удалось предотвратить теракт, к которому готовились в течение длительного времени.

При этом министр не указал цель запланированной атаки.

Отмечается, что аресты произошли за пять дней до открытия знаменитой рождественской ярмарки в Страсбурге, которая привлекает туристов со всей Европы и стала объектом неудачного экстремистского нападения в 2000 году.

По словам Б.Казнева, в рамках антитеррористической операции только в ноябре арестовали 43 подозреваемых.

Как сообщал УНН, бельгийские следователи идентифицировали координатора терактов в Париже и Брюсселе.

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