Французская полиция предотвратила подготовку терактов в Страсбурге и Марселе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Французская полиция по борьбе с терроризмом арестовала семь человек в Страсбурге и Марселе, сорвав таким образом подготовку новых возможных террористических атак. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает УНН со ссылкой на France24.
Б.Казнев рассказал, что шестеро из арестованных не были известны спецслужбам. Он отметил, что благодаря арестам удалось предотвратить теракт, к которому готовились в течение длительного времени.
При этом министр не указал цель запланированной атаки.
Отмечается, что аресты произошли за пять дней до открытия знаменитой рождественской ярмарки в Страсбурге, которая привлекает туристов со всей Европы и стала объектом неудачного экстремистского нападения в 2000 году.
По словам Б.Казнева, в рамках антитеррористической операции только в ноябре арестовали 43 подозреваемых.
Как сообщал УНН, бельгийские следователи идентифицировали координатора терактов в Париже и Брюсселе.