Французька поліція запобігла підготовці терактів у Страсбурзі та Марселі

Б.Казньов розповів, що шестеро із арештованих не були відомі спецслужбам. Він зазначив, що завдяки арештам вдалося запобігти теракту, до якого готувалися протягом тривалого часу.

При цьому міністр не вказав мету запланованої атаки.

Зазначається, що арешти відбулися за п’ять днів до відкриття знаменитого різдвяного ярмарку в Страсбурзі, який приваблює туристів з усієї Європи і став об’єктом невдалого екстремістського нападу в 2000 році.

За словами Б.Казньова, у рамках антитерористичної операції тільки в листопаді було заарештовано 43 підозрюваних.

Як повідомляв УНН, бельгійські слідчі ідентифікували координатора терактів у Парижі та Брюсселі.