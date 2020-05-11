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Французская Лига 1 назвала имя лучшего нападающего 21-го века

Киев • УНН

 • 14792 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Экс-форвард "Пари Сен-Жермен" швед Златан Ибрагимович уступил ивуарийцу Дидье Дрогба в опросе Лиги 1 за звание лучшего нападающего чемпионата Франции по футболу в XXI веке, сообщает УНН со ссылкой на Twitter турнира.

Французская Лига 1 назвала имя лучшего нападающего 21-го века

На пути к финальному противостоянию Дрогба выиграл противостояние среди голосов опрошенных в Фернандо Морьентеса, Фрея, Карима Бензема и Педро Паулеты в полуфинале. В финальном опросе Дрогба превзошел Златана Ибрагимовича, который выступал за "ПСЖ".

Отметим, что во Франции Дрогба успел провести 80 матчей, в которых забил 39 голов, после чего перешел в лондонский "Челси". А Ибрагимович сыграл в Лиге 1122 матча, в которых забил 113 голов.

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