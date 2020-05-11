Французька Ліга 1 назвала ім'я найкращого нападника 21-го століття
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Ексфорвард "Парі Сен-Жермен" швед Златан Ібрагімович поступився івуарійцю Дідьє Дрогба в опитуванні Ліги 1 за звання кращого нападника чемпіонату Франції з футболу в XXI столітті, повідомляє УНН з посиланням на Twitter турніру.
На шляху до фінального протистояння Дрогба виграв протистояння серед голосів опитаних у Фернандо Морьєнтеса, Фрея, Каріма Бензема і Педро Паулети у півфіналі. У фінальному опитуванні Дрогба перевершив Златана Ібрагімовича, який виступав за "ПСЖ".
Відзначимо, що у Франції Дрогба встиг провести 80 матчів, в яких забив 39 голів, після чого перейшов в лондонський "Челсі". А Ібрагімович зіграв в Лізі 1 122 матчі, в яких забив 113 голів.