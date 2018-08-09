Французы вывели генетически устойчивые к плесени сорта винограда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Исследователи из Французского института агрономических исследований получили разрешение на выращивание сортов винограда, которые генетически устойчивы к размножению плесени. Об этом пишет Engadget, передает УНН.
В отличие от обычных сортов, которые нужно обрабатывать пестицидами примерно 15 раз в год, новым сортам достаточно всего 1 раза.
"Это позволит повысить экологичность винограда и снизить стоимость вина из него", - говорится в сообщении.
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Ожидается, что первые бутылки вина из винограда, устойчивого к плесени, поступят в продажу к 2020 году.
Напомним, как писал УНН, в Украине может появиться праздник винодела.
Также напомним, недавно отечественный производитель презентовал новую линейку вин – Felicitas, которая была создана по правилам нейромаркетинга.