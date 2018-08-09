Французи вивели генетично стійкі до цвілі сорти винограду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Дослідники з Французького інституту агрономічних досліджень отримали дозвіл на вирощування сортів винограду, які генетично стійкі до розмноження цвілі. Про це пише Engadget, передає УНН.
На відміну від звичайних сортів, які потрібно обробляти пестицидами приблизно 15 разів на рік, новим сортам досить всього 1 разу.
"Це дозволить підвищити екологічність винограду і знизити вартість вина з нього", - йдеться в повідомленні.
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Очікується, що перші пляшки вина з винограду, стійкого до цвілі, надійдуть у продаж до 2020 року.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні може з'явитися свято винороба.
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