ISW: Минобороны россии меняет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от военных неудач
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Российское министерство обороны вновь изменило риторику и формат своих ежедневных сводок о ситуации на фронте, вероятно, чтобы наводнить информационное пространство сообщениями о незначительных успехах и отвлечь внимание от значительных военных неудач, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Военное ведомство ввело изменения 3 января, увеличив вдвое объем своих предыдущих отчетов и сосредоточившись на заявленных ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения, а не на своих в основном неудачных наземных атаках.
Сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах, а информация о нанесенных ударах в них сгруппирована по типу целей, а не по местоположению, что затрудняет географическую ориентацию и верификацию данных.
Российское минобороны также посвятило несколько постов в своем телеграм-канале рассказу о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который вряд ли будет проводить операции по поддержке российских операций в Украине.
Ведомство ранее пыталось подражать сводкам украинского Генштаба в ответ на критику по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после военных неудач России минувшей осенью, отмечает ISW.
Напомним
В министерстве обороны России сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.