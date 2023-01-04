ISW: Минобороны россии меняет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от военных неудач

Детали

Военное ведомство ввело изменения 3 января, увеличив вдвое объем своих предыдущих отчетов и сосредоточившись на заявленных ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения, а не на своих в основном неудачных наземных атаках.

Сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах, а информация о нанесенных ударах в них сгруппирована по типу целей, а не по местоположению, что затрудняет географическую ориентацию и верификацию данных.

Российское минобороны также посвятило несколько постов в своем телеграм-канале рассказу о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который вряд ли будет проводить операции по поддержке российских операций в Украине.

Ведомство ранее пыталось подражать сводкам украинского Генштаба в ответ на критику по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после военных неудач России минувшей осенью, отмечает ISW.

Напомним

В министерстве обороны России сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.