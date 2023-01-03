У міноборони росії відзвітували про загиблих росіян у Макіївці

Деталі

Причиною атаки, на думку міноборони рф, стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів.

Цитата

"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару", - йдеться у повідомленні відомства.

У міноборони стверджують, що вогнем у відповідь знищено українську пускову установку HIMARS. Українська сторона раніше заявляла, що після удару загинули близько 400 військових.

Додамо

Генштаб у зведенні 2 січня підтвердив удар по військовій базі російських окупантів в тимчасово-окупованій Макіївці Донецької області.