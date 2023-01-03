У міноборони росії відзвітували про загиблих росіян у Макіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У міністерстві оборони росії повідомили, що кількість жертв серед військових після удару по Макіївці зросла до 89 людей. Раніше було відомо про 63 загиблих. Серед загиблих заступник командира полку підполковник Бачурін.
Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Причиною атаки, на думку міноборони рф, стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів.
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"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару", - йдеться у повідомленні відомства.
У міноборони стверджують, що вогнем у відповідь знищено українську пускову установку HIMARS. Українська сторона раніше заявляла, що після удару загинули близько 400 військових.
Додамо
Генштаб у зведенні 2 січня підтвердив удар по військовій базі російських окупантів в тимчасово-окупованій Макіївці Донецької області.