В минобороны россии отчитались о погибших россиянах в Макеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В министерстве обороны России сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Причиной атаки, по мнению минобороны рф, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.
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"Этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - говорится в сообщении ведомства.
В минобороны утверждают, что ответным огнем уничтожена украинская пусковая установка HIMARS. Украинская сторона ранее заявляла, что после удара погибли около 400 военных.
Добавим
Генштаб в сводке 2 января подтвердил удар по военной базе российских оккупантов во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области.