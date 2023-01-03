В минобороны россии отчитались о погибших россиянах в Макеевке

Детали

Причиной атаки, по мнению минобороны рф, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

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"Этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - говорится в сообщении ведомства.

В минобороны утверждают, что ответным огнем уничтожена украинская пусковая установка HIMARS. Украинская сторона ранее заявляла, что после удара погибли около 400 военных.

Добавим

Генштаб в сводке 2 января подтвердил удар по военной базе российских оккупантов во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области.