ISW: Міноборони Росії змінює формат оперативних зведень, щоб відвернути увагу від військових невдач
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російське міністерство оборони знову змінило риторику і формат своїх щоденних зведень щодо ситуації на фронті, імовірно, щоб наповнити інформаційний простір повідомленнями про незначні успіхи і відвернути увагу від значних військових невдач, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Військове відомство запровадило зміни 3 січня, збільшивши вдвічі обсяг своїх попередніх звітів та зосередившись на заявлених ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення, а не на своїх переважно невдалих наземних атаках.
Зведення зосереджено на невеликих населених пунктах, а інформація про завдані удари в них згрупована за типом цілей, а не за місцем розташування, що ускладнює географічну орієнтацію та верифікацію даних.
Російське міноборони також присвятило кілька постів у своєму телеграм-каналі розповіді про нового ракетоносця "Адмірал Горшков", який навряд чи проводитиме операції з підтримки російських операцій в Україні.
Відомство раніше намагалося наслідувати зведення українського Генштабу у відповідь на критику з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після військових невдач Росії минулої осені, зазначає ISW.
Нагадаємо
У міністерстві оборони Росії повідомили, що кількість жертв серед військових після удару по Макіївці зросла до 89 осіб. Раніше було відомо про 63 загиблі. Серед загиблих заступник командира полку підполковник Бачурін.