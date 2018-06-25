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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 40376 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 94398 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106854 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122190 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141203 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145614 просмотра

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7 марта, 19:45 • 185003 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Франция восстановит памятники архитектуры за счет лотерей

Франция восстановит памятники архитектуры за счет лотерей

Киев  •  УНН

 • 8549 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запуске национальной лотереи, средства от которой пойдут на восстановление памятников архитектуры, передает УНН со ссылкой на AP.

В целом, речь идет о реставрации более 250 объектов, в том числе - дома писателя, поэта и общественного деятеля Эме Сезера, замка в Бургундии, акведука в Оверни и многих других.

Президент страны рассчитывает, что проект принесет бюджету государства миллионы евро, а игрокам лотереи - хорошие денежные выигрыши.

На сегодня подобные проекты функционируют в Великобритании. Для Франции он является пилотным.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор "М.С.Л.", к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену "Льодограй" в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл., которые были собраны благодаря игрокам в лотереи "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" и других). Сегодня "Льодограй" - одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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