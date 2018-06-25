Франция восстановит памятники архитектуры за счет лотерей

В целом, речь идет о реставрации более 250 объектов, в том числе - дома писателя, поэта и общественного деятеля Эме Сезера, замка в Бургундии, акведука в Оверни и многих других.

Президент страны рассчитывает, что проект принесет бюджету государства миллионы евро, а игрокам лотереи - хорошие денежные выигрыши.

На сегодня подобные проекты функционируют в Великобритании. Для Франции он является пилотным.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор "М.С.Л.", к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену "Льодограй" в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл., которые были собраны благодаря игрокам в лотереи "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" и других). Сегодня "Льодограй" - одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.