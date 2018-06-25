Франція відновить пам'ятки архітектури за рахунок лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запуск національної лотереї, кошти від якої підуть на відновлення пам'яток архітектури, передає УНН з посиланням на AP.
Загалом йдеться про реставрацію понад 250 об'єктів, в тому числі - будинку письменника, поета і громадського діяча Еме Сезера, замку у Бургундії, акведука в Оверні і багатьох інших.
Президент країни розраховує, що проект принесе бюджету держави мільйони євро, а гравцям лотереї - хороші грошові виграші.
На сьогодні подібні проекти функціонують у Великій Британії. Для Франції він є пілотним.
Нагадаємо, раніше в бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований, однак окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.
Оператор "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині опікується льодовою ареною "Льодограй" в Богуславі Київської області. Інвестиції становили майже 3 млн дол., які були зібрані завдяки гравцям у лотереї "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" і інших). Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.