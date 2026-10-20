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Во Франции правительство усилит меры безопасности перед новыми протестами

Киев • УНН

 • 3024 просмотра

Французские власти увеличат ресурсы и численность полицейских перед протестами 24 октября. Решение приняли после беспорядков 17 октября.

Во Франции правительство усилит меры безопасности перед новыми протестами

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о масштабном усилении мер безопасности во время протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Решение приняли после критики действий полиции во время демонстраций 17 октября, когда в стране зафиксировали многочисленные случаи насилия. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

Выступая во вторник в Национальном собрании Франции, премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что полиция усилит меры безопасности во время протестов, запланированных на субботу, 24 октября.

Министр внутренних дел уже дал соответствующие указания префектурам. Меры безопасности в следующую субботу будут масштабными

-  заявил Лекорню.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес признал, что предыдущий полицейский механизм был "слишком статичным и недостаточно мобильным".

По его словам, до 24 октября тактику пересмотрят, в частности увеличат ресурсы и количество привлеченных правоохранителей, а также повысят оперативность и мобильность полицейских сил.

Нуньес объяснил, что изменения должны помочь эффективнее противостоять группам, которые, по его словам, действуют по заранее спланированной тактике и рассеивают силы правопорядка.

Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты20.10.26, 14:28 • 4174 просмотра

Ольга Розгон

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