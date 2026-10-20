Во Франции правительство усилит меры безопасности перед новыми протестами
Киев • УНН
Французские власти увеличат ресурсы и численность полицейских перед протестами 24 октября. Решение приняли после беспорядков 17 октября.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о масштабном усилении мер безопасности во время протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Решение приняли после критики действий полиции во время демонстраций 17 октября, когда в стране зафиксировали многочисленные случаи насилия. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
Выступая во вторник в Национальном собрании Франции, премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что полиция усилит меры безопасности во время протестов, запланированных на субботу, 24 октября.
Министр внутренних дел уже дал соответствующие указания префектурам. Меры безопасности в следующую субботу будут масштабными
Министр внутренних дел Лоран Нуньес признал, что предыдущий полицейский механизм был "слишком статичным и недостаточно мобильным".
По его словам, до 24 октября тактику пересмотрят, в частности увеличат ресурсы и количество привлеченных правоохранителей, а также повысят оперативность и мобильность полицейских сил.
Нуньес объяснил, что изменения должны помочь эффективнее противостоять группам, которые, по его словам, действуют по заранее спланированной тактике и рассеивают силы правопорядка.
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