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У Франції уряд посилить заходи безпеки перед новими протестами

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Французька влада збільшить ресурси й кількість поліцейських перед протестами 24 жовтня. Рішення ухвалили після заворушень 17 жовтня.

У Франції уряд посилить заходи безпеки перед новими протестами

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про масштабне посилення заходів безпеки під час протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня. Рішення ухвалили після критики дій поліції під час демонстрацій 17 жовтня, коли в країні зафіксували численні випадки насильства. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Виступаючи у вівторок у Національних зборах Франції, прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що поліція посилить заходи безпеки під час протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня.

Міністр внутрішніх справ уже дав відповідні вказівки префектурам. Заходи безпеки наступної суботи будуть масштабними

-  заявив Лекорню.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз визнав, що попередній поліцейський механізм був "надто статичним і недостатньо мобільним".

За його словами, до 24 жовтня тактику переглянуть, зокрема збільшать ресурси та кількість залучених правоохоронців, а також підвищать оперативність і мобільність сил поліції.

Нуньєз пояснив, що зміни мають допомогти ефективніше протидіяти групам, які, за його словами, діють за заздалегідь спланованою тактикою та розпорошують сили правопорядку.

Соціальні заворушення підпалюють вулиці від Франції до Албанії - чому Європу охопили протести20.10.26, 14:28 • 3104 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Сутички
Франція