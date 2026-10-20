У Франції уряд посилить заходи безпеки перед новими протестами
Київ • УНН
Французька влада збільшить ресурси й кількість поліцейських перед протестами 24 жовтня. Рішення ухвалили після заворушень 17 жовтня.
Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про масштабне посилення заходів безпеки під час протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня. Рішення ухвалили після критики дій поліції під час демонстрацій 17 жовтня, коли в країні зафіксували численні випадки насильства. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
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Виступаючи у вівторок у Національних зборах Франції, прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що поліція посилить заходи безпеки під час протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня.
Міністр внутрішніх справ уже дав відповідні вказівки префектурам. Заходи безпеки наступної суботи будуть масштабними
Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз визнав, що попередній поліцейський механізм був "надто статичним і недостатньо мобільним".
За його словами, до 24 жовтня тактику переглянуть, зокрема збільшать ресурси та кількість залучених правоохоронців, а також підвищать оперативність і мобільність сил поліції.
Нуньєз пояснив, що зміни мають допомогти ефективніше протидіяти групам, які, за його словами, діють за заздалегідь спланованою тактикою та розпорошують сили правопорядку.
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