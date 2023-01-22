Франция и Германия отмечают 60-летие исторического договора: война в центре внимания

Детали

Два лидера встретятся в Сорбонне перед совместным заседанием кабинета министров в 13:30.

Главные проблемы, которые необходимо решить, включают войну в Украине, климат и энергетику, а также конкурентоспособность Европы, которая столкнулась с новой волной американских субсидий в США.

Лидеры по всей Европе опасаются перекосов в трансатлантической торговле из-за Закона о снижении инфляции (IRA), который вложит миллиарды долларов в экологически чистые технологии американского производства.

Ожидается, что в воскресенье Макрон подтолкнет Шольца присоединиться к совместному ответу после того, как на этой неделе заручился поддержкой испанского лидера Педро Санчеса.

Помимо обороны, проблемы взаимосвязанной торговли и энергетики затрагивают и Францию, и Германию.

Без дешевого российского газа Берлин был вынужден частично вернуться к углю, поскольку возобновляемые источники энергии все еще не могут компенсировать разницу.

Франция, напротив, пытается отремонтировать и заменить свой стареющий парк ядерных реакторов.

Справка

22 января 1963 года в Елисейском дворце Конрад Аденауэр и Шарль де Голль обменялись рукопожатиями и одарили друг друга братским поцелуем, подписав Елисейский договор, который официально положил конец многолетней вражде и послужил отправной точкой для создания новых партнерских отношений.