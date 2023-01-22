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Франція та Німеччина відзначають 60-річчя історичного договору: війна в центрі уваги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Канцлер Олаф Шольц відвідує Париж у неділю, щоб відсвяткувати 60-річчя післявоєнного франко-німецького співробітництва. Про це пише УНН посилаючись на AFP.

Франція та Німеччина відзначають 60-річчя історичного договору: війна в центрі уваги

Деталі

Два лідери зустрінуться в Сорбонні перед спільним засіданням кабінету міністрів о 13:30.

Головні проблеми, які необхідно вирішити, включають війну в Україні, клімат та енергетику, а також конкурентоспроможність Європи, яка зіткнулася з новою хвилею американських субсидій у США.

Лідери по всій Європі побоюються перекосів у трансатлантичній торгівлі через Закон про зниження інфляції (IRA), який вкладе мільярди доларів у екологічно чисті технології американського виробництва.

Очікується, що в неділю Макрон підштовхне Шольца приєднатися до спільної відповіді після того, як цього тижня заручився підтримкою іспанського лідера Педро Санчеса.

Крім оборони, проблеми взаємопов'язаної торгівлі та енергетики торкаються і Франції, і Німеччини.

Без дешевого російського газу Берлін був змушений частково повернутися до вугілля, оскільки джерела енергії, що відновлюються, все ще не можуть компенсувати різницю.

Франція, навпаки, намагається відремонтувати і замінити свій старіючий парк ядерних реакторів.

Довідка

22 січня 1963 року в Єлисейському палаці Конрад Аденауер і Шарль де Голль обмінялися рукостисканнями й обдарували один одного братнім поцілунком, підписавши Єлисейський договір, який офіційно поклав край багаторічній ворожнечі і послужив відправною точкою для створення нових партнерських відносин.

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