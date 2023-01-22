Франція та Німеччина відзначають 60-річчя історичного договору: війна в центрі уваги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Канцлер Олаф Шольц відвідує Париж у неділю, щоб відсвяткувати 60-річчя післявоєнного франко-німецького співробітництва. Про це пише УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Два лідери зустрінуться в Сорбонні перед спільним засіданням кабінету міністрів о 13:30.
Головні проблеми, які необхідно вирішити, включають війну в Україні, клімат та енергетику, а також конкурентоспроможність Європи, яка зіткнулася з новою хвилею американських субсидій у США.
Лідери по всій Європі побоюються перекосів у трансатлантичній торгівлі через Закон про зниження інфляції (IRA), який вкладе мільярди доларів у екологічно чисті технології американського виробництва.
Очікується, що в неділю Макрон підштовхне Шольца приєднатися до спільної відповіді після того, як цього тижня заручився підтримкою іспанського лідера Педро Санчеса.
Крім оборони, проблеми взаємопов'язаної торгівлі та енергетики торкаються і Франції, і Німеччини.
Без дешевого російського газу Берлін був змушений частково повернутися до вугілля, оскільки джерела енергії, що відновлюються, все ще не можуть компенсувати різницю.
Франція, навпаки, намагається відремонтувати і замінити свій старіючий парк ядерних реакторів.
Довідка
22 січня 1963 року в Єлисейському палаці Конрад Аденауер і Шарль де Голль обмінялися рукостисканнями й обдарували один одного братнім поцілунком, підписавши Єлисейський договір, який офіційно поклав край багаторічній ворожнечі і послужив відправною точкою для створення нових партнерських відносин.