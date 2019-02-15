Франция вернет своего посла в Италию

Луазо в эфире радио заявила, что президент Италии Серджо Маттарелла позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и обсудил с ним, "насколько важна дружба между Францией и Италией, насколько страны нуждаются друг в друге".

Напомним, ранее Франция отозвала из Италии своего посла из-за критики со стороны итальянского правительства.

Французский МИД заявлял, что Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и необоснованных нападок, а также возмутительных заявлений со стороны Италии.

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо объявлял, что его партия "Движение "5 звезд" предложит санкционные процедуры против стран, которые не идут из Африки, продолжая ее колонизировать. По его мнению, к таким стран принадлежит Франция.

Глава итальянского правительства Сальвини раскритиковал правительство и президента Франции и выразил надежду, что французский народ не выберет партию главы государства Эммануэля Макрона на следующих парламентских выборах.