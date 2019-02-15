КИЇВ. 15 лютого. УНН. Франція поверне свого посла до Італії після найбільшої дипломатичної суперечки між двома країнами з часів Другої світової війни. Про це повідомила міністр іноземних справ Франції Наталі Луазо, передає УНН з посиланням на RTL.