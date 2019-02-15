Франція поверне свого посла до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Франція поверне свого посла до Італії після найбільшої дипломатичної суперечки між двома країнами з часів Другої світової війни. Про це повідомила міністр іноземних справ Франції Наталі Луазо, передає УНН з посиланням на RTL.
Луазо в ефірі радіо заявила, що президент Італії Серджо Маттарелла зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону і обговорив з ним, "наскільки важливою є дружба між Францією та Італією, наскільки країни потребують одна одну".
Нагадаємо, раніше Франція відкликала з Італії свого посла через критику з боку італійського уряду.
Французьке МЗС заявляло, що Франція протягом декількох місяців ставала об'єктом численних звинувачень і безпідставних нападок, а також обурливих заяв з боку Італії.
Віце-прем'єр і міністр економічного розвитку, праці та соціальної політики Луїджі Ді Майо оголошував, що його партія "Рух "5 зірок" запропонує санкційні процедури проти країн, які не йдуть з Африки, продовжуючи її колонізувати. На його думку, до таких країн належить Франція.
Голова італійського уряду Маттео Сальвіні розкритикував уряд і президента Франції та висловив сподівання, що французький народ не обере партію голови держави Еммануеля Макрона на наступних парламентських виборах.