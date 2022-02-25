Франция поставит оборонную технику Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Франция предоставит Украине военную технику, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон в речи перед законодательными органами страны. В выступлении не уточнялось, каким будет оборудование. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
Макрон заявил, что Франция предоставит Украине "дополнительную бюджетную помощь в размере 300 миллионов евро и предоставит необходимые оборонные материалы".
Ранее Франция не поставляла оружие Украине, но оказывала гуманитарную помощь и бюджетную поддержку.
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Сегодня стало известно, что Эстония направит в Украину дополнительные противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы.