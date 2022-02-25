Франция поставит оборонную технику Украине

Детали

Макрон заявил, что Франция предоставит Украине "дополнительную бюджетную помощь в размере 300 миллионов евро и предоставит необходимые оборонные материалы".

Ранее Франция не поставляла оружие Украине, но оказывала гуманитарную помощь и бюджетную поддержку.

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Сегодня стало известно, что Эстония направит в Украину дополнительные противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы.