Естонія передасть Україні додаткові системи Javelin та зенітні боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Естонія направить до України додаткові протитанкові ракети Javelin та зенітні боєприпаси, повідомило у п'ятницю Міноборони. Також будуть відправлені продукти харчування та медичне обладнання. Про це УНН пише з посиланням на радіо ERR.
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"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткові ракети Javelin та зенітні боєприпаси", - сказав генеральний секретар Міноборони Кусті Салм на пресконференції.
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Естонія вже відправила Україні ракети Javelin, які почали надходити минулого тижня.
Командувач Центром військової розвідки підполковник Марго Ґросберґ представив огляд ситуації в Україні.
За його словами, найважливішим завданням української армії найближчими днями є збереження контролю над аеропортами навколо Києва та захист столиці.
Метою Росії, як і раніше, є повалення українського уряду, додав Ґросберґ.
"Опір українців є чудовим і добрим", - додав він.