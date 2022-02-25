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The New York Times

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The Washington Post

Естонія передасть Україні додаткові системи Javelin та зенітні боєприпаси

Естонія передасть Україні додаткові системи Javelin та зенітні боєприпаси

Київ • УНН

 • 413141 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Естонія направить до України додаткові протитанкові ракети Javelin та зенітні боєприпаси, повідомило у п'ятницю Міноборони. Також будуть відправлені продукти харчування та медичне обладнання. Про це УНН пише з посиланням на радіо ERR.

Цитата

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткові ракети Javelin та зенітні боєприпаси", - сказав генеральний секретар Міноборони Кусті Салм на пресконференції.

Деталі

Естонія вже відправила Україні ракети Javelin, які почали надходити минулого тижня.

Командувач Центром військової розвідки підполковник Марго Ґросберґ представив огляд ситуації в Україні.

За його словами, найважливішим завданням української армії найближчими днями є збереження контролю над аеропортами навколо Києва та захист столиці.

Метою Росії, як і раніше, є повалення українського уряду, додав Ґросберґ.

"Опір українців є чудовим і добрим", - додав він.

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