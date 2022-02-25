Эстония передаст Украине дополнительные системы Javelin и зенитные боеприпасы

Цитата

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительные ракеты Javelin и зенитные боеприпасы", - сказал генеральный секретарь Минобороны Кусти Салм на пресс-конференции.

Детали

Эстония уже отправила Украине ракеты Javelin, которые начали поступать на прошлой неделе.

Командующий Центром военной разведки подполковник Марго Гроссберг представил обзор ситуации в Украине.

По его словам, важнейшей задачей украинской армии в ближайшие дни является сохранение контроля над аэропортами вокруг Киева и защита столицы.

Целью России по-прежнему является свержение украинского правительства, добавил Гроссберг.

"Сопротивление украинцев является замечательным и добрым", - добавил он.