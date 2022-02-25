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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Франція поставить оборонну техніку Україні

Франція поставить оборонну техніку Україні

Київ • УНН

 • 172438 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Франція надасть Україні оборонну техніку, заявив у п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон у промові перед законодавчими органами країни. У виступі не уточнювалось, яким буде обладнання. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Макрон заявив, що Франція надасть Україні "додаткову бюджетну допомогу у розмірі 300 мільйонів євро та надасть необхідні оборонні матеріали".

Раніше Франція не постачала зброю Україні, але надавала гуманітарну допомогу та бюджетну підтримку.

Додамо

Сьогодні стало відомо, що Естонія направить до України додаткові протитанкові ракети Javelin та зенітні боєприпаси.

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