Франція поставить оборонну техніку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Франція надасть Україні оборонну техніку, заявив у п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон у промові перед законодавчими органами країни. У виступі не уточнювалось, яким буде обладнання. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Макрон заявив, що Франція надасть Україні "додаткову бюджетну допомогу у розмірі 300 мільйонів євро та надасть необхідні оборонні матеріали".
Раніше Франція не постачала зброю Україні, але надавала гуманітарну допомогу та бюджетну підтримку.
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Сьогодні стало відомо, що Естонія направить до України додаткові протитанкові ракети Javelin та зенітні боєприпаси.